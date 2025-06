Lascia solo il figlio di 3 anni il bimbo si sveglia e la va a cercare per strada | mamma rischia il processo

Una scena che ha sconvolto una comunità: una madre di 24 anni di Taranto è accusata di aver abbandonato il proprio bambino di 3 anni, lasciandolo solo in casa e portandolo a vagare per le strade. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio, sollevando interrogativi sulla tutela dei minori e sui limiti della responsabilità genitoriale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda delicata e le implicazioni per la comunità.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per abbandono di minore per una donna di 24 anni di Taranto: il 6 gennaio scorso aveva lasciato solo in casa il figlioletto di 3 anni che era stato poi trovato in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

