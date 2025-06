L’artigiano del lusso | A Mandela libero consigliai di vestirsi di nero Che gaffe

L’artigiano del lusso, Stefano Ricci, rivela il suo amore incondizionato per Firenze, città che ha plasmato il suo stile unico e raffinato. Da un passato fatto di ispirazioni dai soffitti a cassettoni alle più recenti innovazioni, Ricci si riconferma come un maestro dell’eccellenza italiana. In un mondo di mode effimere, la sua storia ci ricorda che il vero lusso nasce dall’artigianalità e dalla passione autentica. E Firenze, con il suo incantesimo, resta il cuore pulsante di questa eleganza senza tempo.

Firenze, 8 giugno 2025 – “Firenze è la mia musa, da sempre. Pensi che per le mie prime collezioni mi sono ispirato ai soffitti a cassettoni dei palazzi fiorentini”. Stefano Ricci fondatore e presidente dell’omonima azienda del lusso maschile, conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza e artigianalità Made in Italy torna con la memoria agli albori. Dal suo quartier generale alle Caldine, dove la luce naturale illumina tutti gli ambienti – dagli uffici al reparto produzione –, gestisce il suo ‘impero’ con l’aiuto della moglie Claudia e dei figli, Niccolò (Ceo) e Filippo (direttore creativo). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’artigiano del lusso: “A Mandela libero consigliai di vestirsi di nero... Che gaffe”

