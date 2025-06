L’arresto dopo la fuga Ha gambizzato il rivale per motivi di gelosia Preso 20enne di Rozzano

Un drammatico episodio di violenza scuote Rozzano: un giovane di 20 anni ha tentato di uccidere un rivale, ferendolo gravemente alla gamba in un gesto motivato dalla gelosia. La furia si è conclusa con l’arresto dell’aggressore, rintracciato nella notte dai carabinieri. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti e la diffusione di armi nel territorio. La città si interroga: cosa si può fare per prevenire simili tragedie?

Fermato nella notte l'autore della sparatoria di via Toscana. In manette è finito un ventenne italiano che è stato rintracciato dai carabinieri della tenenza di Rozzano e della compagnia di Corsico. L'accusa per lui è tentato omicidio. Il giovane, residente a Rozzano, verosimilmente per motivi di gelosia, ha teso l'agguato al venticinquenne ferendolo con un colpo di pistola ad una gamba per poi darsi alla fuga. La vittima V.C. 25 anni e l'aggressore M.S. ventenne si conoscevano e pare che in passato fossero stati amici. Poi è accaduto qualcosa, probabilmente una questione di gelosia per una donna.

