L' appello | Recuperiamo le vecchie edicole abbandonate

L’operazione di recupero delle vecchie edicole abbandonate a Napoli rappresenta un passo importante per ridare vita a spazi storici e ricchi di memoria cittadina. Dopo settimane di interventi, il Comune si impegna a riqualificare il paesaggio urbano, ma il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia lancia un appello: "L’operazione...". È il momento di coinvolgere la comunità per trasformare questi luoghi in simboli di rinascita e cultura.

Da diverse settimane il Comune di Napoli ha avviato la rimozione delle edicole abbandonate in città. Si tratta dei vecchi chioschi in cui si vendevano i giornali cartacei che nel corso degli anni hanno chiuso. Dal Sinagi, Sidnacato nazionale giornalai d'Italia arriva un appello: "L'operazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'appello: "Recuperiamo le vecchie edicole abbandonate"

