L’appello delle cooperative sociali | Il nostro valore va riconosciuto

L'appello delle cooperative sociali risuona forte: il nostro valore merita riconoscimento. Settore cruciale per il welfare e la coesione del Paese, la cooperazione sociale si trova a dover lottare quotidianamente per tutelare il proprio capitale umano, spesso invisibile agli occhi delle istituzioni. È il grido di Massimo Ascari, presidente di Legacoopsociali, che, a oltre un anno dal rinnovo del contratto collettivo, denuncia la necessità di un impegno concreto per valorizzare queste eccellenze.

È un settore cruciale per il welfare, la cura e la coesione sociale del Paese: eppure, la cooperazione sociale fatica a vedere riconosciuto il proprio valore dalle istituzioni ed è costretta a lottare ogni giorno per sostenere il proprio capitale umano. È il grido d’allarme lanciato da Massimo Ascari, presidente nazionale Legacoopsociali: a distanza di più un anno dal rinnovo del contratto collettivo nazionale Cooperative sociali, nel quale è stato previsto un incremento medio pari a +15% a favore di circa 350mila dipendenti delle imprese sociali, "almeno due terzi del territorio nazionale non hanno risposto positivamente – dichiara – all’adeguamento richiesto dalle nuove tariffe". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’appello delle cooperative sociali: "Il nostro valore va riconosciuto"

