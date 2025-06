L’appello della Società di diritto internazionale | Sospendere gli accordi di cooperazione con Israele

L’appello della società di diritto internazionale rappresenta un forte invito alle istituzioni mondiali e locali a intervenire concretamente contro le azioni considerate illecite di Israele. Si chiede di sospendere ogni accordo di cooperazione con le entità di Tel Aviv coinvolte nelle violazioni del diritto internazionale, affinché si possa tutelare la legalità e i diritti umani a livello globale. È il documento che potrebbe segnare un passo decisivo verso un impegno più rigoroso e responsabile nella tutela della giustizia internazionale.

Un appello rivolto alle “autorità internazionale e locali, alle istituzioni accademiche e agli enti di ricerca” per “assumere ogni iniziativa necessaria e legittima per contrastare le azioni illecite di Israele, per sospendere gli accordi di cooperazione con le istituzioni e gli enti di Tel Aviv che contribuiscono alle violazioni del diritto internazionale” e “adempiere così ai propri obblighi di diritto internazionale”. È il documento sottoscritto a Padova dalla Società italiana di diritto internazionale e diritto dell’Ue, che si dice “profondamente allarmata “per le gravissime e ripetute violazioni del diritto internazionale commesse da Israele”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it