Lampo Trophy 2023 | Brescia ospita giovani talenti del tennis internazionale

Brescia si prepara ad accogliere ancora una volta il Lampo Trophy 2023, un evento che da oltre vent’anni celebra il talento giovane del tennis internazionale. Con l’entusiasmo di Gianni Capacchietti e la passione di tanti giovani atleti, questa competizione promette emozioni uniche e scoperte sorprendenti. La prima settimana di luglio si trasformerà in un palcoscenico globale, dove i sogni dei piccoli campioni prenderanno vita tra due suggestive sedi.

Da quel lontano 2002, anno di nascita della competizione, sono passate ben 23 stagioni, ma la passione che anima il Lampo Trophy è sempre la stessa. Ha il volto e l'entusiasmo di Gianni Capacchietti: ideatore, organizzatore, direttore di un evento giovanile per nazioni pronto per l'edizione numero 23, in programma a Brescia nella prima settimana di luglio con talenti under 12 provenienti da otto Paesi di tre continenti diversi. Due le sedi di gioco: la principale sarà in città, al Tennis Forza e Costanza 1911 di via Signorini, ma alcuni incontri si giocheranno anche in provincia, sui campi del Centro Tennis Ospitaletto.