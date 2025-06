Lampedusa è un’altra cosa grazie al governo Meloni | lunedì la delegazione di FdI sbarca sull’isola

Lampedusa, simbolo di sfide e trasformazioni, si prepara a una visita importante: lunedì 9 giugno, una delegazione di FdI arriverà sull’isola per valutare lo stato dell’hotspot e il percorso di rinascita dopo due anni e mezzo di governo Meloni. Un’occasione per riflettere su un nuovo capitolo, dove l’isola sembra finalmente riscoprire la sua vocazione turistica e il suo posto tra le mete più ambite del Mediterraneo.

Lunedì 9 giugno una delegazione di parlamentari di FdI visiterà Lampedusa per fare il punto della situazione sull’hotspot e sull’isola dopo due anni e mezzo di governo Meloni. Un bilancio che, come emerge dalle cronache quotidiane non solo locali ma anche nazionali, è sotto gli occhi di tutti e vede finalmente l’isola siciliana tornare alla sua vocazione turistica anziché a quella di punto di arrivo di centinaia di migliaia di disperati provenienti dall’Africa e diretti in Italia e nel resto d’Europa. Con la sinistra era hotspot per migranti, è tornata paradiso per turisti. Balza infatti agli occhi la vertiginosa riduzione degli sbarchi, la creazione di nuove strutture, ma anche la costituzione di un’organizzazione decisamente più efficiente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it