L’amore che non muore sentimento straripante di vita che non può fare a meno di ardere

L’amore che non muore è un sentimento straripante di vita, un fuoco che arde incessantemente nel cuore di chi crede nell’eterno. In "L’amour ouf", Gilles Lellouche ci accompagna in un viaggio appassionante attraverso emozioni profonde, sogni condivisi e sfide impossibili da ignorare. Preparati a immergerti in una storia intensa e coinvolgente, dove il vero amore supera ogni ostacolo e si rinnova senza fine.

Titolo: L’amore che non muore Titolo originale: L’amour ouf Regia: Gilles Lellouche Paese di produzione anno durata: Francia, Belgio 2024 166 min. Sceneggiatura: Gilles Lellouche, Ahmed Hamidi, Audrey Diwan, Julien Lambroschini Fotografia: Laurent Tangy Montaggio: Simon Jacquet Suono: Jon Brion Cast: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Malik Frikah, Mallory Wanecque, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez, Karim Leklou Produzione: Trésor Films, Chi-Fou-Mi Productions, StudioCanal, France 2 Cinéma Distribuzione: Lucky Red Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio L’amore che brucia, contro tutto e tutti, anche contro il destino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

