L’ammiraglio Paparo comandante USA dell’Indo-Pacifico | la Cina fa le prove per invadere Taiwan

L’ammiraglio Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, avverte: la Cina sta orchestrando manovre che vanno oltre le semplici esercitazioni, configurandosi come vere e proprie prove generali di invasione a Taiwan. In un momento cruciale per la stabilità della regione, le sue parole mettono in evidenza l’urgenza di monitorare con attenzione questa escalation. La situazione rimane estremamente delicata e richiede una vigilanza costante.

L’ammiraglio Samuel Paparo, capo del Comando Indo-Pacifico statunitense, ha dichiarato lunedì che la Repubblica Popolare Cinese (RPC) sta seguendo una “rotta pericolosa” e che le sue operazioni intorno a Taiwan non sono semplici esercitazioni ma “prove generali”. “Ci troviamo di fronte a un periodo profondamente significativo nell’Indo-Pacifico. La Cina sta seguendo una rotta pericolosa”, ha dichiarato l’ammiraglio in un discorso a un convegno sull’intelligenza artificiale organizzata dal think tank Special Competitive Studies Project.“Le loro manovre aggressive intorno a Taiwan non sono semplici esercitazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’ammiraglio Paparo, comandante USA dell’Indo-Pacifico: la Cina fa le “prove” per invadere Taiwan

