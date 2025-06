L’ammiraglio Credendino e la minaccia russa nel Mediterraneo | Sarebbe un dramma | già seguono e spiano le nostre navi

L'ammiraglio Credentino mette in guardia: la minaccia russa nel Mediterraneo e le tensioni nel Mar Rosso rischiano di trasformarsi in un dramma. Con navi sotto costante sorveglianza e interventi immediati contro droni ostili, la Marina Militare italiana si trova in prima linea in un contesto di crescente instabilità globale. Il mondo è cambiato, e il nostro ruolo di difensori si fa sempre più cruciale.

«Nel Mar Rosso siamo in una situazione di guerra. Le nostre navi in tutto hanno abbattuto 8 droni Houthi: 3 con le artiglierie di bordo e 5 con i missili». Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera l’ammiraglio Enrico Credentino, Capo di Stato maggiore della Marina Militare, che inquadra la situazione attuale nel contesto più ampio dei cambiamenti geopolitici globali. Secondo Credendino «il mondo è cambiato con l’attacco voluto da Putin contro l’Ucraina tre anni fa», un evento che ha ridefinito gli equilibri strategici anche nel Mediterraneo. La presenza russa nel Mediterraneo: 15 navi da guerra monitorate. 🔗 Leggi su Open.online

