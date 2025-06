L’amico fedele la recensione | imparare a respirare insieme

L’amico fedele è un rifugio di emozioni condivise, un legame che supera il tempo e lo spazio, anche quando il corpo si allontana. È un racconto di impalpabili connessioni, di sguardi e odori che restano impressi nell’anima. Come si spiega la morte a un cane? In realtà, non si spiega: si impara a respirare insieme, accettando l’assenza come parte di un amore eterno e silenzioso. L’amico fedele è...

Come si spiega la morte a un cane? Essenzialmente, non lo si fa. La si scorge negli sguardi assenti, nei gesti abitudinari e nella memoria materica di contatti, essenze e odori che sopravvivono al tempo e a qualsiasi corporeità. L’amico fedele è un racconto di imprevedibili similitudini emotive, un comune denominatore di sofferenza che trova nella parola il paradosso della sua imprescindibilità e insieme della sua negazione. L’amico fedele è connessione, sintesi e muto riconoscimento. Scott McGehee e David Siegel forgiano nuovamente una piccola storia di intima quotidianità, radunano l’élite letteraria di New York nel recinto urbano di uno spazio rarefatto e silenzioso – culla e mitigatore di un luogo psichico ed emotivo complesso e stratificato come quello del lutto. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’amico fedele, la recensione: imparare a respirare insieme

