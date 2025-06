L’affluenza in diretta del referendum in Emilia Romagna Guida al voto | orari quesiti e seggi

L’affluenza in diretta del referendum in Emilia Romagna è un momento cruciale per conoscere il coinvolgimento dei cittadini in questa importante consultazione. Oggi e domani, 8 e 9 giugno 2025, i seggi sono aperti per esprimere la propria opinione sui cinque quesiti riguardanti cittadinanza e lavoro. Segui con noi gli aggiornamenti sull’affluenza e scopri come partecipare attivamente al futuro della regione! La tua voce conta davvero.

Bologna, 8 giugno 2025 – Oggi e domani, 8 e 9 giugno, si vota anche in Emilia Romagna per 5 referendum abrogativi sulla cittadinanza e sul lavoro. Il referendum abrogativo è indetto per verificare la volontà degli elettori italiani di eliminare (abrogare) del tutto o in parte una legge. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15. Poi inizia lo spoglio delle schede. L’affluenza del referendum: cerca il tuo Comune. Come si vota. Cosa portare per votare. Chi è chiamato a votare in Emilia Romagna. Dove si vota: cerca il tuo seggio. I quesiti referendari. L’affluenza del referendum: cerca il tuo Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’affluenza in diretta del referendum in Emilia Romagna. Guida al voto: orari, quesiti e seggi

EMILIA-ROMAGNA: Referendum, affluenza sopra il 50%, il “Si” sfiora il 70%