L' affluenza alle urne in Abruzzo alle ore 19

Alle ore 19, l’affluenza alle urne in Abruzzo segna il 25,91%, con 5.699 elettori a Ortona nel primo giorno di ballottaggio tra Nicola Fratino e Angelo Di Nardo, entrambi di centrodestra. Contemporaneamente, ai referendum abrogativi, la partecipazione si mantiene interessante, riflettendo l'importanza di questa giornata di decisioni cruciali per il futuro della regione. La sfida è aperta: quale sarà il risultato finale?

