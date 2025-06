ladro condannato a risarcire i negozianti

Un 33enne di Napoli, residente a Riccione, ha ricevuto una condanna che fa parlare di sé: oltre alla prigionia, dovrà risarcire i negozianti colpiti dai suoi furti. I colpi, messi a segno con destrezza e violenza nel 2023, hanno lasciato dietro di sé danni ingenti, che ora l'uomo dovrà ripagare. Ma come sono stati portati a termine questi furti? Vediamo i dettagli.

Un 33enne originario di Napoli e residente a Riccione è stato condannato per due furti aggravati commessi nel 2023 ai danni di una gioielleria e di una tabaccheria di Cattolica. Oltre alla pena detentiva, il giudice monocratico ha stabilito un risarcimento danni complessivo di oltre 15mila euro a favore dei titolari degli esercizi colpiti, per via dei danni causati dal malviventi durante le effrazioni. I colpi erano stati messi a segno con modalità simili, almeno stando alla ricostruzione compiuta dai militari dell’Arma: forzata la porta d’ingresso durante la notte, il ladro e un complice rimasto ignoto si erano introdotti nei locali per arraffare tutto ciò che trovavano a portata di mano, fuggendo poi in auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it