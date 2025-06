Lacuna Coil sogna un cross-over con Cristina D’Avena al BMCG

Lacuna Coil sogna un crossover con Cristina D’Avena al BMCG, un’idea che emoziona i fan di entrambi i mondi. La band metal italiana, celebre per il suo sound potente e la passione nerd, ha conquistato il pubblico anche grazie al Nerd Award. Ora, tra musica e cultura pop, si apre una possibilità unica: unire le forze con la celebre cantante di sigle TV, dando vita a un evento epico che lascerà tutti senza fiato.

i Lacuna Coil: una band metal italiana che conquista il pubblico e riceve il Nerd Award. La formazione musicale Lacuna Coil, tra le più apprezzate nel panorama del metal italiano e internazionale, ha recentemente calpestato il palco dell'evento Best Movie Comics & Games. La band, composta da membri di lunga data, si è distinta non solo per la loro musica ma anche per il forte legame con la cultura nerd, culminato con la consegna del prestigioso Nerd Award. caratteristiche e carriera dei Lacuna Coil. I Lacuna Coil sono nati a Milano nel 1994 e sono diventati un punto di riferimento nel genere metal gotico.

