Lacrima in giallo tra misteri e brividi | ecco il programma

Lasciatevi conquistare dall’atmosfera avvolgente di Morro d’Alba, dove oggi si chiude “Lacrima in Giallo”, la manifestazione dedicata ai misteri e ai brividi. Tra letteratura, cinema, musica e arte, un viaggio tra enigmi e suspense che coinvolge tutti i sensi. Non perdere gli ultimi appuntamenti, tra sotterranei suggestivi e mostre affascinanti, e lasciati trasportare in un mondo di mistero e emozioni indimenticabili.

Si chiude oggi a Morro d’Alba " Lacrima in giallo ", manifestazione imperdibile per gli appassionati delle atmosfere da brivido, capace di spaziare tra letteratura, cinema, musica e arte. La giornata prende il via alle ore 10 (e fino a mezzogiorno) nei sotterranei del Castello e al Museo Utensilia con ‘Mistero al Museo e nel Borgo’, iniziativa che coinvolge la collezione di fotografie di Mario Giacomelli e la nuova esposizione ‘Archeoplastica’, per insegnare facendo divertire i bambini e gli adulti che non si sono dimenticati di essere stati bambini. Alle ore 11, presso l’Enoteca, è in programma ‘Mistery Wine’, un divertente gioco-degustazione di vino alla cieca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lacrima in giallo" tra misteri e brividi: ecco il programma

