L’acerbi fa più legna da ardere mentre l’Italia tocca lo sfondo

L'Italia attraversa un momento di crisi nel calcio, ma è Francesco Acerbi a catturare l’attenzione con le sue scelte e i suoi gesti. Dopo aver rifiutato la chiamata in nazionale, il difensore dell’Inter ha alimentato le polemiche sui social, mentre la nostra squadra subisce una pesante sconfitta contro la Norvegia. E mentre il nostro calcio si trova in bilico, Acerbi fa più legna da ardere che mai, lasciando tutti a chiedersi cosa succederà...

2025-06-07 17:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: La controversia continua in giro Francesco Acerbi. Dopo aver rifiutato la chiamata a Selezione dell’Italia Per la doppia data di eliminazione, il difensore del Inter da Milano Ha gettato più legna da ardere al fuoco dopo una pubblicazione di sua moglie sui social network. Mentre l’Italia ha subito un Reslepouse 3-0 sconfitta contro il norvegese di Haaland, Sorloth e Odegaard il veterano difensore ha deciso di fare una vacanza sulla spiaggia in compagnia di moglie e figli. Acerbi con sua moglie sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’acerbi fa più legna da ardere mentre l’Italia tocca lo sfondo

