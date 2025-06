L’abisso del killer quindicenne | Sono entrato e ho attaccato Ho sfogato la rabbia su di lei

Un dramma scuote le strade di Milano: un quindicenne, travolto dall’oscurità del suo cuore, ha commesso un gesto che lascia senza fiato. La sua confessione sconvolge una comunità intera e apre una ferita profonda nel quartiere di Vigentino. Questa storia ci invita a riflettere sui confini tra rabbia e follia, tra responsabilità e vulnerabilità. Ma cosa si cela dietro un gesto così estremo?

Tardo pomeriggio del 14 maggio, siamo negli uffici della Questura di Milano. M.S., quindici anni compiuti a novembre, è seduto davanti al pm Pietro Moscianesi Santori e agli agenti dele Volanti, assistito dall’avvocato d’ufficio Giulia Benvenuti. Qualche ora prima, i poliziotti sono arrivati a casa sua, in zona Vigentino, allertati da una drammatica telefonata della madre: "Venite subito". Il figlio le ha appena confessato di aver ucciso l’ex vicina del terzo piano di via Verro 46, la ottantaduenne Teresa Meneghetti, la Terry per tutto il quartiere. Purtroppo il suo racconto è tragicamente vero: quando gli investigatori aprono la porta dell’appartamento, trovano l’anziana a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it