L’abbraccio della Diocesi al Vescovo per il suo 50 | Riconoscenza infinita

In un’atmosfera di grande emozione, la diocesi si unisce in un caloroso abbraccio al vescovo per celebrare il suo 50° anniversario di sacerdozio. Sabato, nella Cattedrale, 150 sacerdoti hanno partecipato a una toccante Messa, testimonianza di gratitudine e riconoscenza infinita. Un momento speciale che rafforza il nostro impegno al servizio della vita e dell’umanità, celebrando un cammino di fede e dedizione.

