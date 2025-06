La volata delle Conchiglie | Pronti in 7 giorni

La “volata delle conchiglie” sta per concludersi, e Andrea Falzaresi si prepara a sorprendere tutti. In soli sette giorni, un ex stabile abbandonato ha preso vita, trasformandosi in un moderno albergo con parco acquatico. Nonostante le sfide e i tempi stretti, il team lavora senza sosta per aprire le porte ai clienti sabato. La sfida finale è alle porte: siete pronti a scoprire questa incredibile rinascita?

"’Non ce la farete’. Me lo sono sentito dire più volte, ma siamo qui e sabato si apre ai clienti". Andrea Falzaresi è pronto alla volata finale. In pochi mesi quello che dall’esterno appariva una struttura abbandonata da oltre una decina di anni si è trasformato un un moderno albergo con tanto di parco acquatico davanti. Ma i lavori non sono finiti. Le squadre di operai continuano a essere impegnate su quello che ancor oggi appare un cantiere, anche se le camere sono già state completate. "Lavoreremo fino a venerdì sera, poco prima prima dell’arrivo dei clienti". Da 0 a 100 in poche ore perché il family hotel del gruppo di Falzaresi non partirà un poco alla volta, testando giorno dopo giorno una struttura nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La volata delle Conchiglie: "Pronti in 7 giorni"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Volata Conchiglie Pronti Giorni

La volata di Caldari: "Pronti 200mila euro per il bonus bici" - Un bonus bici per i riccionesi. È una promessa del candidato sindaco Stefano Caldari, da realizzare nei primi cento giorni di governo. "Sono un ciclista e quindi sono di parte – ammette Caldari ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Tanta acqua e un tocco di colore: la Volata è pronta per la Coppa del Mondo - Non capita spesso di vedere innaffiare una pista da sci, come in questi giorni sulla Volata dove decine di uomini preparano la Coppa del Mondo femminile in programma il 24 e il 25 febbraio sul Col ... Lo riporta rainews.it

Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: chi punta in alto, chi spera, chi è retrocesso - Chi supera il secondo turno accede alla fase nazionale. Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: i playout In ottica Playout: andata e ritorno, domenica 11 e 18 maggio: 16ª-13ª e 15ª ... msn.com scrive

Conchiglie da restauro per la Grotta di Ercole a Salisburgo