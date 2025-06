La Virtus vince ancora a Milano e vola in finale Ivanovic | Decisivo il lavoro di squadra

La Virtus Bologna conquista Milano, volando in finale e lasciando l’Olimpia senza scampo. Dopo tre scudetti consecutivi, la squadra di Messina si arrende davanti a oltre 24mila tifosi entusiasti. Decisivo il lavoro di squadra e il supporto degli italiani, che hanno visto la Virtus dimostrare che nulla è impossibile. Questa vittoria segna un nuovo capitolo nel basket italiano, confermando che il coraggio e la coesione fanno la differenza.

Dopo tre scudetti, l’Olimpia Milano abdica. Prima di questa serie la squadra di Messina aveva una statistica di 26-3 in casa nei playoff delle ultime cinque stagioni, ma nel 2024-2025 la Virtus Bologna ha vinto due volte all'Unipol Forum e l'ha eliminata. E' successo tutto davanti a oltre 24. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Virtus vince ancora a Milano e vola in finale. Ivanovic: "Decisivo il lavoro di squadra"

