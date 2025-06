La vettura monoposto di Lauda esposta a Villa Clementina

Un’occasione unica per immergersi nel mondo delle corse e scoprire un pezzo di storia automobilistica. La Ferrari F1 312 T2, simbolo di eccellenza e passione, sarà protagonista di un’esposizione a Villa Clementina, Magreta, rivitalizzando il settore racing di classic cars e rafforzando il legame con la comunità. "Tale iniziativa – afferma l’avvocato Alessandro Galli del Foro di Modena, consulente legale della proprietà – promuove valori di cultura, innovazione e solidarietà, creando un ponte tra passato e futuro."

Un nuovo inizio per la cultura, il settore racing di classic cars e la cittadinanza: oggi a Villa Clementina a Magreta sarà allestita una straordinaria esposizione della vettura Ferrari F1 312 T2, leggendaria monoposto che fu guidata da Niki Lauda. "Tale iniziativa – afferma l'avvocato Alessandro Galli del Foro di Modena, consulente legale della proprietà – promossa e organizzata dal nuovo proprietario della Villa in collaborazione con il Comune di Formigine, si inserisce a pieno titolo nel programma di eventi della nuova edizione del Motor Valley Fest 2025 e segna la riapertura al pubblico, seppure in via del tutto occasionale, di un'area circoscritta e particolarmente suggestiva del parco della Villa stessa.

Villa Vettura Monoposto Lauda

