La TikToker Greta De Santi | “Fabrizio Corona provò insistentemente a baciarmi Entrò con un escamotage nel bagno”

Greta De Santi, giovane e influente TikToker, svela un episodio che ha scosso la sua esperienza con Fabrizio Corona. Tra rivelazioni e momenti di tensione, la influencer ricorda un’insolita visita che ha segnato una svolta nella sua vita. Ma cosa è successo davvero quella sera? Scopriamo i dettagli sorprendenti di questa accesa testimonianza che mette in luce il lato più intimo di una figura pubblica. Continua a leggere.

Greta De Santi, nota Tik toker ed ex volto di Ex On The Beach, ha raccontato la volta in cui è stata ospite a casa di Fabrizio Corona: "Provò a baciarmi, ma mi tirai indietro. Da lì ho abbandonato quella casa per sempre".