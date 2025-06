La super preside va in pensione | La scuola stia al passo coi tempi

Anna Cavenaghi, la “super preside” di Monza e figura di riferimento per generazioni di studenti e insegnanti, si prepara a salutare la scuola con una carriera straordinaria alle spalle. Da quando nel 1993 ha preso le redini dell’Istituto Correggio, ha sempre dimostrato passione e dedizione, adattandosi ai cambiamenti e innovando il sistema scolastico. La sua esperienza e leadership hanno lasciato un’impronta indelebile: il suo esempio sarà difficile da eguagliare.

Dalla fine di agosto sarà a riposo la dirigente scolastica dell’Istituto Correggio. Anna Cavenaghi è la “preside dei presidi” di Monza, dirigente dal 1993, da quando il complesso scolastico di Cederna era ancora definito “Quarto circolo”. Diploma magistrale ottenuto nel 1983, Cavenaghi vinse subito il concorso per entrare di ruolo come insegnante, prima a Carugate, poi a Cassina de’ Pecchi e ancora a Muggiò, per poi tentare e vincere il concorso da dirigente nel 1992, prendendo servizio nel 1993. A poco meno di 30 anni Anna Cavenaghi era già alla guida delle scuole di Cederna (attuali Anzani, Masih, Bonatti, Cartoccino: all’epoca 400 studenti, oggi raddoppiati) e per alcuni anni è stata responsabile delle scuole materne ed elementari delle suore Francescane e della materna di Villa Boschetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La “super preside” va in pensione: "La scuola stia al passo coi tempi"

