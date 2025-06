La street art a Le Palme | Nuovo volto per il centro Importante riqualificare

La street art si trasforma in un potente strumento di rinascita urbana a Grosseto, donando nuova vita al centro commerciale Le Palme. Con l'inaugurazione di quattro nuove opere, portando a sei il totale, il progetto ’Green Art Maremma’ dimostra come l'arte urbana possa diventare un simbolo di rinnovamento e orgoglio cittadino. Un esempio coinvolgente di come la creatività possa contribuire a riqualificare gli spazi pubblici e valorizzare il nostro territorio.

GROSSETO Nuovo volto per il centro commerciale Le Palme. Si è tenuta ieri alle 17 nel piazzale del centro commerciale Le Palme l’inaugurazione di altre quattro opere (portando il totale a sei) del progetto ’ Green Art Maremma ’, nato a Grosseto già dal 2024 per iniziativa di Claudio Reginali, Lapo Simeoni e Davide Braglia. Iniziativa che porta avanti la riqualificazione urbana attraverso la ’ street art ’ e ha l’obiettivo di trasformare l’ambiente dello storico centro commerciale in un luogo di cultura, atto ad accogliere eventi e manifestazioni culturali. Grande soddisfazione del curatore e direttore artistico del progetto Lapo Simeoni, che prende la parola prima del taglio del nastro: "Ringrazio Claudio Reginali e Davide Braglia per aver creduto insieme a me a questo progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La street art a Le Palme: "Nuovo volto per il centro. Importante riqualificare"

