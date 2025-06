La straordinaria storia del Basket Mestre che punta alla serie A dopo 37 anni

La storia del Basket Mestre è fatta di passione, determinazione e sogni che si risvegliano dopo 37 anni. Questa sera alle 20.00, la Gemini Mestre affronta la finalissima dei playoff di Serie B1 contro la favorita Roseto, con l’obiettivo di riscrivere il proprio destino e tornare in Serie A-2. Una sfida emozionante che potrebbe segnare un nuovo capitolo per questa gloriosa squadra: clicca qui per iscriverti al...

La Gemini Mestre, il nome, per ragioni di sponsor, del Basket Mestre 1958, da questa sera alle 20.00 gioca contro Roseto (che ha i favori del pronostico) la finale dei play off di serie B1, per provare a tornare in serie A-2 dopo trentasette anni. Già, tornare.

Serie B: Gema Montecatini e Gemini Mestre si sfidano nel decisivo gara-5 - Nel tutto o nulla di Gara 5, Gema Montecatini e Gemini Mestre si affrontano in una sfida decisiva per la promozione in Serie B.

Basket: Mestre dopo 34 anni torna al "suo" palasport Taliercio - Dopo 34 anni il Basket Mestre torna al "suo" palasport Taliercio, dopo le stagioni gloriose a cavallo degli anni '80, e dopo retrocessioni e fallimenti che l'avevano relegato nelle serie inferiori. Riporta ansa.it

Luiss Roma perde 66-81 e Mestre chiude la serie 3-0. I capitolini si fermano in semifinale - La Luiss Basket Roma sbatte contro la corazzata Mestre e perde anche gara 3 della semifinale play off per la promozione in serie A2. Al palazzetto dello ... Scrive msn.com

Serie B Playoff - Una grande Mestre costringe la Luiss Roma alla resa - Mestre gioca una serie perfetta e la Luiss Roma si deve arrendere. Termina in gara 3 di semifinale la grande cavalcata dei capitolini che, dopo 45 partite stagionali, si arrendono per la terza volta.. Da pianetabasket.com