La strana tradizione a Minneapolis | temperare una matita di 6 metri fatta con un albero danneggiato dalla tempesta

Più di 1.000 persone si sono riunite in un pittoresco quartiere di Minneapolis per un r ituale annuale: l’affilatura di una gigantesca matita n. 2. La matita, alta 6 metri, è stata scolpita da una quercia mastodontica nella casa di John e Amy Higgins. L’amato albero era stato danneggiato da una tempesta alcuni anni fa, quando venti violenti ne avevano spezzato la chioma. I vicini ne avevano pianto la perdita. Ma la coppia non lo ha visto come una perdita, bensì come un’opportunità per dare nuova vita all’albero. La cerimonia di affilatura sul prato davanti alla loro casa si è trasformata in uno spettacolo comunitario che attira centinaia di persone nel quartiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it