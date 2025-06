La strana guerra di Elly e l' Ingegnere | ecco la sanità rossa che aiuta il Pd

La scena politica italiana si infiamma tra alleanze inaspettate e rivalità sorprendenti. La strana guerra di Elly Schlein e dell’ingegnere Carlo De Benedetti contro il governo di Giorgia Meloni svela un intreccio complesso tra sanità rossa e strategie elettorali. Un’alleanza che alza il velo su interessi nascosti e alleanze di potere, lasciando il paese a chiedersi: cosa c’è davvero dietro questa battaglia?

Dal silenzio della sinistra sulla corruzione in Puglia alle voragini nei bilanci dell'Emilia Romagna, passando per la partita dei dossier. E ora scoppia la strana guerra di Elly Schlein e dell'ingegnere Carlo De Benedetti contro il governo di Giorgia Meloni. Tanto strana perché a mettere nel mirino il nuovo Ddl sulla Concorrenza è proprio il colosso della sanità rossa, su cui punta il Pd per le prossime elezioni. Alla guida di questa grande corazzata dem c'è infatti uno dei più grandi ras della sanità privata, De Benedetti, la tessera numero uno del partito del Nazareno, che tira i fili degli attacchi propagandistici del suo Domani. 🔗 Leggi su Iltempo.it