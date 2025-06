La star di Newcastle United Target Manchester City Jack Grealish

Il calciomercato estivo si infiamma con una suggestiva possibilità di trasferimento: il Newcastle United punta forte su Jack Grealish, l’attaccante di Manchester City. I Magpies sono pronti a sferrare l’attacco, preferendo un prestito che possa rafforzare la loro rosa senza impegni duraturi. La sfida è aperta: riusciranno i nuovi acquirenti a convincere i Citizens e portare Grealish sotto la Lanterna? Restate sintonizzati per gli sviluppi di questa intrigante trattativa.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Newcastle United è interessato a firmare Jack Grealish dai rivali della Premier League Manchester City nella finestra di trasferimento estivo, secondo Il sole. L’ex attaccante dell’Aston Villa è disponibile per allontanarsi dallo stadio Etihad e si dice che i Magpie siano pronti a garantire i suoi servizi. Tuttavia, Newcastle vuole solo fare un accordo per Grealish in prestito. C’è interesse per Anthony Gordon, quindi se i Gagpies sono costretti a vendere l’ala internazionale dell’Inghilterra, allora cercheranno di portare il suo connazionale da Man City, ma solo su base temporanea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La star di Newcastle United Target Manchester City Jack Grealish

In questa notizia si parla di: Grealish Newcastle United Manchestercity

