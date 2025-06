La ‘spiaggia’ in Vallata Riapre la piscina a Vernio Orari costi e iniziative

Oggi Vernio riapre le sue acque: la piscina comunale, immersa nella natura di Mercatale, si prepara ad accogliere nuotatori e famiglie con 54 postazioni, aree ombreggiate e spazi verdi. Una vera oasi di freschezza che promette divertimento, relax e tante iniziative per tutta la stagione. Scopri orari, costi e le novità di questa rinata esperienza balneare…

Riapre oggi la piscina comunale di Vernio, un’oasi di fresco sulle sponde del Bisenzio a Mercatale con 54 postazioni dotate di ombrelloni e sdraio al lato delle vasche e un comodo prato dove poter prendere il sole o rilassarsi con tanta natura intorno. La gestione è sempre di Esseci Nuoto, un’associazione sportiva dilettantistica che gestisce anche la piscina di Calenzano, e arriva anche nel 2025 ad un’apertura a "stagione intera" dopo i ritardi che accompagnarono l’esordio, nel 2023 - causati dai lavori che hanno interessato la struttura comunale che proprio fra il 2022 e il 2023 ha avuto un restyling da 570 mila euro – e una seconda estate a regime nel 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ‘spiaggia’ in Vallata. Riapre la piscina a Vernio. Orari, costi e iniziative

