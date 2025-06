La spesa che fa bene premia Enpa

La spesa che fa bene continua a conquistare i cuori: grazie a “La spesa che fa bene”, Iperal e la Fondazione AG&B Tirelli sostengono oltre 250 associazioni, tra cui l’Enpa di Sondrio. Una vittoria per il volontariato locale, che si rinnova anche nel 2025, dimostrando quanto il coinvolgimento dei clienti possa fare la differenza e rafforzare il tessuto sociale della comunità. Un esempio brillante di come il cuore possa tradursi in azioni concrete.

“La spesa che fa bene“ fa contente l’Enpa di Sondrio e altre 249 associazioni: Iperal e la Fondazione AG&B Tirelli rinnovano il loro impegno a favore del volontariato locale con l’iniziativa che ha offerto un sostegno concreto a 250 associazioni, grazie alle preferenze espresse dai clienti. Il progetto, ormai consolidato, conferma la volontà del gruppo valtellinese di supportare il terzo settore. Anche nel 2025 l’iniziativa ha registrato una forte partecipazione da parte dei clienti, che hanno scelto di donare i propri “cuori“ (ottenuti facendo la spesa) alle associazioni a loro più vicine. Dal 23 aprile al 29 maggio, ogni cliente ha potuto contribuire assegnando i propri punti a una delle 250 associazioni selezionate, suddivise in cinque aree territoriali: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Bergamo, Valcamonica e Valseriana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “La spesa che fa bene“ premia Enpa

