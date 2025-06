La Spal è fallita non si iscrive alla serie C | è la terza volta in 21 anni

La Spal, storica protagonista del calcio italiano, affronta un momento cruciale: dopo aver evitato la retrocessione sul campo, ora rischia di scomparire dal professionismo. La rinuncia a iscriversi alla Serie C rappresenta un duro colpo, segnando il terzo fallimento in 21 anni. Un’altra nobile decaduta che, nonostante le glorie passate, si appresta a ripartire dall’Eccellenza. La sua storia, fatta di successi e difficoltà, continua a scrivere pagine intense e drammatiche.

La Spal rinuncia a iscriversi alla serie C e rischia di scivolare verso l' ennesimo fallimento. Dopo la cancellazione dei 114 anni di storia del Brescia, destinata a fallire per il mancato pagamento da parte del presidente Massimo Cellino di stipendi e contributi, un'altra nobile decaduta è condannata a sparire dal calcio professionistico italiano. Nonostante la salvezza conquistata sul campo, il club di Ferrara ripartirà dall'Eccellenza, sempre se riuscirà a scongiurare il terzo fallimento in 21 anni. La mancata iscrizione della Spal. Nel comunicato con cui è stata annunciata la mancata iscrizione alla serie C, il presidente della Spal Joe Tacopina ha precisato che per adesso la società non è fallita, ma il fantasma del fallimento prende sempre più forma.

Così Joe Tacopina ha ‘ucciso’ la Spal per la terza volta in 21 anni - Così Joe Tacopina ha ‘ucciso’ la Spal per la terza volta in 21 anni. Una disfatta che scuote i tifosi e i sostenitori biancazzurri, privandoli di un sogno e lasciando un amaro in bocca.

La #SPAL non esiste più: fallita l’iscrizione in serie C, ora la corsa per ripartire dall’Eccellenza .Entrerà l'under 23 dell' #Inter . #legaproitalia #SerieC #seriecnow #calcio #theonetv7 Seguteci su @TheOnetv7 Partecipa alla discussione

Anche la Spal è fallita: è fuori dalla prossima C. A questo punto, è sicuro che ci sarà posto nel prossimo campionato di Serie C per l'Under 23 dell'Inter, prima avente diritto in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Federale. Partecipa alla discussione

Anche la Spal è fallita: “Epilogo doloroso”, è fuori dal calcio professionistico. Niente Serie C - La Spal è fallita ufficialmente. Lo storico club di Ferrara non riuscirà a iscriversi al prossimo campionato di Serie C ... fanpage.it scrive

Spal fallita, Inter U23 in Serie C. Tacopina resta e attacca i tifosi: “Avete fatto scappare i possibili soci” - La Spal annuncia sul proprio sito ufficiale l'addio al calcio professionistico e il fallimento sportivo, ma il presidente Tacopina non molla e va all'attacco. Inter U23 in Serie C ... Da sport.virgilio.it

Tragedia Spal: terzo fallimento in 21 Anni, Ferrara dice addio alla Serie C - Per la SPAL, la notizia era nell'aria, ma mancava solo l'ufficialità, quella 'residua speranza' che ora è svanita del tutto. La società ha comunicato: 'Epilogo doloroso, ma le condizioni non lo rendon ... Riporta informazione.it