La spagnola Lazaro Garcia vince gli internazionali femminili di tennis

ha dimostrato talento e determinazione, conquistando il titolo in un match emozionante contro le migliori giocatrici del circuito. Con questa vittoria, la giovane spagnola si afferma come una delle promesse più promettenti del tennis femminile internazionale. Un traguardo che apre nuove prospettive per la sua carriera e arricchisce il prestigio di questo prestigioso torneo. La vittoria di Lazaro Garcia resterà sicuramente nella storia degli Internazionali di Caserta.

La spagnola Andrea Lazaro Garcia vince la finale del main draw della XXXVI edizione degli "Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta - Trofeo Cogepa Bartolo Paone", con montepremi di 60.000,00 dollari più ospitalità, che si è svolta sul campo "Uno" del Tennis Club di Caserta.

