La sinistra non si cambia in cabina L' editoriale di Cerno

la confusione e le parole vuote per capire che quella manifestazione non rappresentava davvero un movimento unitario né una voce autentica in difesa di Gaza. È stato un spettacolo di facciata, una recita politica che ha tradito nuovamente la vera volontà degli italiani. La sinistra non si cambia in cabina, e questa volta il pubblico ha assistito a una falsa promessa: un'illusione destinata a svanire al primo chiarore.

Come un abracadabra gli italiani hanno assistito a una grande illusione. Che quella di ieri a Roma fosse una manifestazione per Gaza. Che fosse spontanea. Che riunificasse la sinistra. Pur di fregarci hanno rispolverato il gotha di tre ere del Pd, tutta gente di livello, finita però a prestarsi a Elly Schlein per una battaglia interna a spese degli italiani. Non si sono nemmeno tenuti cinque minuti. É bastato arrivare in piazza, risentire l'odore delle primarie e sono spuntati i cappellini pro referendum e gli striscioni anti Renzi. Perché quella di ieri era una piazza organizzata alla vigilia del voto, in quello che si chiamerebbe silenzio elettorale, lo ricordo proprio a coloro i quali non escono nemmeno di casa senza la Costituzione sotto braccio.

In questa notizia si parla di: Sinistra Cambia Cabina Editoriale

