La Silver Flag celebra un 1975 irripetibile | dal 13 al 15 giugno i Campioni del Mondo in Val d’Arda

La Silver Flag celebra un 1975 irripetibile: dal 13 al 15 giugno, in Val d'Arda, i campioni del mondo si riuniscono per una festa di passione e storia. La Vernasca Silver Flag, giunta alla sua ventinovesima edizione, è molto più di un concorso: è un tributo vibrante al restauro e alla conservazione delle vetture storiche da competizione, un evento imperdibile che unisce appassionati e professionisti in un weekend indimenticabile. Preparati a vivere un'esperienza unica nel suo genere.

La Vernasca Silver Flag, concorso dinamico di restauro e conservazione per vetture storiche da competizione organizzato dal Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE), giunge alla ventinovesima edizione e si prepara a condensare la passione in un fine settimana, quello dal 13 al 15 giugno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - La Silver Flag celebra un 1975 irripetibile: dal 13 al 15 giugno i “Campioni del Mondo” in Val d’Arda

