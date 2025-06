La Sicilia a due anni dal voto tra sondaggi e mal di pancia

La Sicilia a due anni dal voto si trova in un crocevia di tensioni e incertezze, tra sondaggi inaspettati e mal di pancia nascosti nel centrodestra. In un contesto dove il “non detto” regna sovrano, l’intervento di Ismaele La Vardera, outsider e giornalista d’assalto, scuote le acque ferme della politica isolana. Il deputato regionale che tre anni fa sbarcò all’Ars con...

Nella patria del “non detto” – il centrodestra siciliano –, laddove il mal di pancia si palesano il più delle volte lontano dai microfoni o in maniera indiretta, ci pensa un sondaggio “fuori stagione”, e per di più commissionato da un outsider, Ismaele La Vardera, a smuovere un po’ le acque stagnanti della politica isolana. Il deputato regionale che tre anni fa sbarcò all’Ars con. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Sicilia a due anni dal voto tra sondaggi e mal di pancia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Anni Pancia Sicilia Voto

La Sicilia a due anni dal voto tra sondaggi e mal di pancia - Fa discutere l’analisi commissionata da La Vardera (Controcorrente) a Swg, la stessa società che aveva “bocciato” Schifani. Galvagno in ascesa, Lo Giudice (ScN): «Perché De Luca escluso?» ... Da gazzettadelsud.it

La Sicilia al voto, in cinque grafici - Domenica 5 novembre in Sicilia si ... La Rosa, 61 anni, avvocato, alla guida del movimento indipendentista Siciliani liberi. Per tutti gli osservatori, e per gli stessi partiti che partecipano alla ... Riporta internazionale.it

Sicilia, l'ex presidente Lombardo condannato a due anni per voto di scambio. Cade l'accusa per mafia - Due anni di condanna per voto di scambio, assolto dall'accusa di concorso esterno alla mafia. Questa la sentenza della Terza Corte d'appello di Catania nel processo a carico dell'ex presidente ... Da unionesarda.it

MOMENT