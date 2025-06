La settimana di Dossier | chi era il boss erede di Messina Denaro il report secretato sui pronto soccorso

La settimana di dossier svela un intricato intreccio tra potere e segreti, con Giuseppe Auteri, alias "Vassoio", al centro di un vero e proprio impero nascosto. Operando da un modesto rifugio in via Recupero, vicino alla stazione centrale, orchestrava le sorti del mandamento di Porta Nuova, spartendo ricchezze e mantenendo in piedi un sistema criminale articolato e potente. Una reggenza così efficiente che per...

Chiuso in una catapecchia di via Recupero, a pochi passi dalla stazione centrale. Da qui Giuseppe Auteri, detto "Vassoio", avrebbe tenuto in piedi e coordinato l'intero mandamento di Porta Nuova, suddividendo anche i soldi per i vari carcerati da mantenere. Una reggenza così efficace che per.

