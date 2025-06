La sconfitta a Parigi Sinner | Stasera non dormirò bene ma ho dato il massimo

La partita di stasera a Parigi è stata un’emozionante battaglia, e anche se Jannik Sinner ha concluso la finale con una sconfitta, il suo spirito rimane indomabile. Con gratitudine per il team e l’orgoglio di aver dato il massimo, l’azzurro si prepara ad affrontare nuove sfide. La sua determinazione traspare forte: ogni esperienza, vittoria o sconfitta, è un passo avanti nel suo percorso. E così, la sua tenacia continuerà a ispirare.

«Ringrazio il mio team per avermi messo nella condizione di giocare una partita del genere. Abbiamo dato il massimo in tutto. Pochi mesi fa avremmo firmato per stare qui. E’ stato un torneo straordinario, anche se è molto difficile ora. Non dormirò molto bene questa sera ma va bene così ». Così Jannik Sinner al termine della finale persa al Roland Garros. «Complimenti Carlos - ha aggiunto. 🔗 Leggi su Feedpress.me