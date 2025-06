La scelta di Theo Hernandez | la reazione di Al Hilal e Milan

Le ultime ore di mercato infiammano le discussioni tra Milan, Al Hilal e i rumors su Theo Hernandez. Il terzino francese, ormai fuori dal progetto rossonero, continua a essere nel mirino del club arabo, alimentando un fronte caldo di trattative e reazioni. Mentre il Milan cerca di blindare Maignan dal Chelsea, l’effetto domino si fa sempre più intenso, lasciando tutti con il fiato sospeso e un’unica certezza: il calciomercato non dorme mai.

Il terzino francese messo alla porta dai rossoneri continua ad essere nel mirino del club arabo. Ecco come stanno le cose Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Il Chelsea è andato all’assalto di Mike Maignan, ma l’accordo tra i club non c’è ancora: l’offerta presentata dal club londinese non ha convinto il Diavolo, che si aspetta un rilancio. La scelta di Theo Hernandez: la posizione di Al Hilal e Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Di fatto è una corsa contro il tempo per gli inglesi che vorrebbero l’estremo difensore subito per il prossimo Mondiale per Club. La situazione legata al futuro di Theo Hernandez è molto simile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it