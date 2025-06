La Salernitana si gioca la carta del ricorso cautelare al Tfn per bloccare i playout

La Salernitana si prepara a giocare l'ultima carta maestra: il ricorso cautelare al TFN contro i playout. Con i legali pronti tra lunedì e martedì, l’obiettivo è bloccare le decisioni imminenti e sperare in un colpo di scena favorevole. Lo scenario è in forte tensione, e questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva per il destino del club, lasciando tutti con il fiato sospeso fino alla sentenza finale.

L'ultima carta si chiama ricorso al Tribunale federale nazionale con contestuale domanda cautelare ex articolo 97 CGS. I legali della Salernitana sono pronti a presentarlo tra lunedì e martedì ravvisando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Lo scenario E' l'ultimo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La Salernitana si gioca la carta del ricorso cautelare al Tfn per bloccare i playout

