La saga del canguro che vuole salire sull’aereo potrebbe non finire mai

La saga del canguro determinato a salire su un aereo sembra non avere fine, catturando l’immaginazione di tutti. Questo video, simbolo di innovazione e viralità, ricorda il gesto iconico del Papa con il piumino Moncler, creato dall’IA di Midjourney. Primo nel suo genere, questo contenuto iperrealistico ha rivoluzionato il modo in cui percepiamo il digitale e la creatività. Continua a leggere per scoprire come l’intelligenza artificiale sta ridefinendo i nostri sogni visivi.

🔗 Leggi su Fanpage.it

