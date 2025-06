la repressione degli uiguri nello xinjiang ci riguarda l intervento del sen terzi

La repressione degli uiguri nello Xinjiang non può essere ignorata: è una questione che ci riguarda tutti, al di là delle frontiere. Una recente inchiesta congiunta di prestigiosi media internazionali ha svelato dettagli sconvolgenti sui programmi statali e le azioni del governo cinese nella regione. Questa situazione, riconosciuta come grave violazione dei diritti umani, richiede una risposta globale e consapevole, poiché i diritti fondamentali devono essere difesi ovunque siano calpestati.

Una nuova inchiesta congiunta del New York Times, del Bureau of Investigative Journalism e di Der Spiegel ha rivelato dettagli inquietanti sui programmi statali e sulle azioni che il governo comunista cinese da anni compie nello Xinjiang e dintorni. Come noto, la regione è un luogo in cui si violano i più basilari diritti umani, dove è riconosciuta – dalle istituzioni europee, in particolare dal Parlamento europeo, e dal Congresso statunitense – l'esistenza di politiche soppressive contro l'identità, la cultura e la religione dei suoi abitanti, gli Uiguri. Lavori forzati, campi di rieducazione e di internamento, sparizioni di persone, famiglie e bambini, divieto di esprimere la propria fede e così via.