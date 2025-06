La Radioterapia del Policlinico porta l’eccellenza clinica e scientifica all’ESTRO 2025 di Vienna

radioterapia internazionale, portando innovazione e competenza al centro dell’attenzione. Con tecnologie all’avanguardia, ricerca multicentrica e un team multidisciplinare di alto livello, l’Unità Operativa Complessa di Radioterapia del Policlinico di Modena ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nell’eccellenza clinica e scientifica. Questa prestigiosa partecipazione a Estro 2025 di Vienna sottolinea la leadership italiana nel settore e apre nuove prospettive per il futuro delle terapie oncologiche.

Tecnologie d’avanguardia, ricerca multicentrica e un team multidisciplinare di alto livello: è con questi elementi che l’Unità Operativa Complessa di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, diretta dal Professor Alessio Bruni, si è distinta al Congresso annuale della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - La Radioterapia del Policlinico porta l’eccellenza clinica e scientifica all’ESTRO 2025 di Vienna

In questa notizia si parla di: Radioterapia Policlinico Porta Eccellenza

Radioterapia Policlinico Modena, eccellenza clinica all’Estro 2025 di Vienna - Società: Al prestigioso congresso europeo sono stati presentati cinque studi multicentrici, sviluppati in collaborazione con l’Unità operativa di oncologia medica ... Riporta lapressa.it

Radioterapia tattoo-free al Policlinico Campus Bio-Medico - L’Unità operativa complessa di Radioterapia Oncologica della Fondazione Policlinico Universitario ... diverse tipologie di neoplasia. Punti di eccellenza sono il trattamento dei tumori ... Scrive huffingtonpost.it

Radioterapia. Nuovo acceleratore lineare al Policlinico Abano, “fotografa” il tumore in 6 secondi. È il primo in Italia - 19 LUG - Il Servizio di Radioterapia del Policlinico ... in modo da consolidare ulteriormente la posizione del Policlinico Abano come centro di eccellenza a livello europeo. Secondo quotidianosanita.it