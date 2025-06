la provincia ritrova i fondi ma non l identità

Coinvolti e disorientati, poiché la questione dei fondi rivela non solo problemi di bilancio, ma anche una crisi di identità delle province italiane. La discussione apre un dibattito più ampio sul ruolo di queste istituzioni nel territorio, tra promesse di tutela e limiti reali. E mentre i fondi sembrano arrivare, resta da capire se sapranno davvero ritrovare la loro strada e il senso di una comunità locale forte e coesa.

Nei giorni scorsi si è molto discusso (e polemizzato) sul taglio dei fondi destinati alla manutenzione stradale. Un disastro, secondo i presidenti delle amministrazioni provinciali. Una fake news per gli esponenti dei partiti governativi. Par di capire, ora, che i fondi ci siano, ma che siano legati a una precisa tempistica degli interventi (che in Italia è un principio poco seguito, ovunque). Comunque: in questa polemica i cittadini si sono resi conto che l’ ente Provincia esiste ancora, ha competenze importanti (scuole superiori e strade su tutte), ma continuano a non capire perché gli amministratori non abbiano un’ investitura popolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it