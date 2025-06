La Promessa anticipazioni 9 giugno | la rabbia di Jana esplode mentre María piange per Salvador

Prepariamoci a un lunedì ricco di emozioni con "La Promessa" in onda su Rete 4 alle 19:40. La soap spagnola, ambientata a Cordova, ci riserva colpi di scena che non potremo perdere: la rabbia di Jana esplode e María piange per Salvador. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di domani, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, e lasciamoci coinvolgere da un mondo di passioni e rivincite.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Jana si ribella al piano dei marchesi e sfoga la sua rabbia contro Cruz. La Promessa torna su Rete 4 domani, lunedì 9 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana respinge l'offerta di Alonso, ma scopre con amarezza che i soldi sono stati comunque lasciati per corromperla. Riassunto dell'episodio precedente Don Rómulo e Pia si recano in carcere per far visita a Manuel, rassicurandolo sul fatto che tutti stanno facendo il possibile per ottenere la sua liberazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 9 giugno: la rabbia di Jana esplode, mentre María piange per Salvador

