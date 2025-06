La politica in piazza | Non c’è spazio fra noi per l’antisemitismo

Nella piazza italiana, la politica si fa sentire forte e chiara, unendo voci e opinioni contro ogni forma di odio. Elly Schlein chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina, mentre Giuseppe Conte respinge accuse di antisemitismo usando parole forti. Angelo Bonelli accusa Salvini di mani sporche di sangue, sottolineando le tensioni e l’impegno civico che animano questa mobilitazione. La marcia per Gaza si conclude con un appello a sostenere i cinque referendum, perché solo così possiamo costruire un domani più giusto e solidale.

Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di riconoscere lo Stato di Palestina. Giuseppe Conte usa la parola "genocidio" e respinge l’accusa di antisemitismo. E Angelo Bonelli accusa Salvini di avere le mani sporche di sangue perché ha stretto quelle di Netanyahu. La marcia per Gaza da piazza Vittorio a piazza San Giovanni organizzata da Pd, M5s e Avs finisce con gli interventi durissimi dei leader sul palco e con l’appello per i cinque referendum: "Andate a votare", scandiscono in risposta al coro "Unità" che parte dalle prime file e si diffonde fino alla fine della piazza stracolma. CHI C’ERA Ad accompagnarli una nutrita pattuglia di parlamentari e big. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La politica in piazza: "Non c’è spazio fra noi per l’antisemitismo"

