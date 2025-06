La parola del maestro buddista | ‘La meditazione può aiutare E’ possibile la pace interiore’

In un mondo frenetico, trovare pace interiore sembra un'impresa ardua. Lama Michel Rinpoche ci invita a scoprire come la meditazione e la consapevolezza possano diventare strumenti di trasformazione quotidiana. Con aneddoti coinvolgenti e profonde riflessioni, il suo nuovo libro, "Dove vai così di fretta?", ci guida a riscoprire la felicità nascosta nelle piccole cose. Un invito a rallentare e vivere con più gentilezza e presenza.

La Spezia, 8 giugno 2025 – Un viaggio alla riscoperta della felicità, tra aneddoti personali e riflessioni sul vivere quotidiano. Un invito a guardare la vita con occhi nuovi, ad abbandonare schemi rigidi e paure, per riscoprire il valore della consapevolezza e della gentilezza. ‘Dove vai così di fretta? Buddhismo nella vita quotidiana’ è il titolo del libro scritto da Lama Michel Rinpoche – guida spirituale e maestro buddhista nato a San Paolo nel 1981 – ed edito da Bompiani che questa sera, alle 21, nel chiostro di San Francesco di piazza Ricchetti,sarà presentato al pubblico nell’ambito della rassegna Mythos Logos. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La parola del maestro buddista: ‘La meditazione può aiutare. E’ possibile la pace interiore’

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Maestro Parola Buddista Meditazione

Due mostre, a Roma e Milano, centinaia di fotografie vintage organizzate per serie ripercorrono la grande produzione del maestro della fotografia, Mario Giacomelli, nel centenario della nascita. Un artista capace di fondere sguardo pittorico e poesia di parola nella fotografia. - Due mostre a Roma e Milano presentano centinaia di fotografie vintage di Mario Giacomelli, celebrando il suo centenario.

La parola del maestro buddista: ‘La meditazione può aiutare. E’ possibile la pace interiore’ - Lama Michel Rinpoche protagonista questa sera al chiostro di San Francesco a Sarzana. “I fatti di Gaza? Dobbiamo permetterci di vedere l’ombra ma guardare la luce” ... Riporta msn.com

Maestra sospesa per le preghiere: le proponiamo una meditazione buddista - La maestra Marisa è stata sospesa per 20 giorni a Oristano per ... Noi la incontriamo con Alice Martinelli e proviamo a farla meditare seguendo un famoso mantra buddista. Accetterà? iene.mediaset.it scrive

Quando anche noi abbiamo scoperto la meditazione - Una forma di “buddismo ... esperienza che le parole non possono mai esprimere del tutto. Ciò che oggi va sotto il nome di mindfulness, costituisce uno specifico metodo di meditazione codificato ... Da repubblica.it

Come Vincere La Rabbia