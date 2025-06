La Pantaleo Podio Volley conquista l' A2 | risultato storico per Fasano

Una notte indimenticabile per il volley fasanese: la Pantaleo Podio Fasano conquista l’A2, scrivendo una pagina storica per la città. Con una vittoria emozionante in gara 2 contro la Enodoro Marsala, le ragazze hanno dimostrato cuore e determinazione, portando a casa un traguardo che resterà nella memoria di tutti. Un risultato che premia impegno, passione e il sogno di un’intera comunità. La Serie A2 è ormai realtà!

La Pantaleo Podio Fasano è in serie A2. Un grandissimo successo concretizzatosi ieri sera la Pala Vigna Marina dove le ragazze fasanesi battendo per 3-1 (25-22, 25-17, 22-25, 25-17) in gara 2 la Enodoro Marsala hanno finalmente ottenuto il pass definitivo per accedere alla tanto sospirata serie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La Pantaleo Podio Volley conquista l'A2: risultato storico per Fasano

In questa notizia si parla di: Pantaleo Podio Fasano Volley

