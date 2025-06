La pace e una sola Pasqua per i cristiani

La pace e una sola Pasqua per i cristiani. Quest’anno celebriamo i 1700 anni del Concilio di Nicea, un momento storico che evidenzia l’importanza dell’unità nella fede. Papa Francesco aveva programmato di recarsi a Nicea, simbolo di dialogo e riconciliazione, ma ora il suo viaggio si svolgerà in modo diverso, mantenendo vivo il messaggio di speranza e comunione tra le Chiese. Le differenze...

Ruozzi * Quest’anno ricorrono i 1700 anni del concilio niceno. Papa Francesco avrebbe dovuto recarsi a Nicea, ora l’appuntamento è in agenda del nuovo Pontefice. Un viaggio simbolico, carico di tanti significati, in primis quello ecumenico. Papa Leone XIV ieri ha ricevuto i partecipanti al convegno per l’anniversario del concilio a Roma e ha auspicato un accordo tra le Chiese cristiane per celebrare nello stesso giorno la Pasqua: "Le differenze nei rispettivi calendari non permettono più ai cristiani di celebrare insieme la festa più importante dell’anno liturgico, causando problemi pastorali all’interno delle comunità, dividendo le famiglie e indebolendo la credibilità della nostra testimonianza del Vangelo" ha rimarcato Leone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La pace e una sola Pasqua per i cristiani

